ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ Posted On May - 29 - 2020 ਐੱਨਪੀ ਧਵਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 28 ਮਈ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਘਰੋਟਾ, ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਬਧਾਨੀ, ਭੋਆ ਤੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀ ਘਰੋਟਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਬਲਾਚੌਰ (ਸੁਭਾਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ):ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਤਲਵੰਡੀ ਫੱਤੂ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੀਤਾ ਥੋਪੀਆ, ਸੁਨੀਤਾ ਜੋਗੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਫੱਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ (ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ਪੁਰੀ ): ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ| ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚੋਹਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਇੱਕਠਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਹਾਲੀ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

