ਆਰਥਿਕ ਪੇੈਕੇਜ : ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ Posted On May - 16 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਲਾ ਖ਼ਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕੇਗਾ ਬੋਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਣਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਟਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਲੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ 50 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।-ਪੀਟੀਆਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ: ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਹਾਰ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ।

Headlines, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਆਰਥਿਕ ਪੇੈਕੇਜ : ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ

Both comments and pings are currently closed.