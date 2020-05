ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ Posted On May - 25 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਈ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਿਓਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 17 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ (ਮਿਡਲ ਕੈਟੇਗਰੀ) ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੁੰਬਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਮੁਸਜੀ ਐਨ ਕਾਮਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਖਬਾਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੂਨ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਈਐੱਨਐੱਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

