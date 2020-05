ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਮੁੜ 12 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ Posted On May - 30 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਮਈ

ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਮੁੜ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੜ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ 12 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਲ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 374 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ 12 ਨਵੇਂ ਆਏ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਚ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਮਿਲਨਾਢੂ ਤੇ ਇਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਤਹਿਸੀਲਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ (ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ) ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਅੱਜ 8 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 247 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 18 ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ’ਚ 11 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ 495 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟਸ ਵਨ, ਨਿਊ ਅਮਨ ਨਗਰ, ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ, ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ, ਚੀਮਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆ ’ਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਫਲੈਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ’ਚ ਮਿਲੀ ਢਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ਕੇਸ

ਪਠਾਨਕੋਟ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਿਲਵਰ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਬਾਪ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ। ਐੱਸਐੱਮਓ ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਏ ਪੰਜ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 5 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਹੋ ਗਈ ਪਰ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

