ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਹਾਂ !

ਮਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ਿਮਲਾ। ਸਾਲ 2013। ਸਾਹਮਣੇ ਭੀੜ ਹੈ, ਬੁਲਾਰਾ ਗਰਜਦਾ ਹੈ, “ਦੇਸ਼ ਕੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਅਮੀਰੋਂ ਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬੋਂ ਕੋ ਵੀ ਮਿਲਨੇ ਚਾਹੀਏ”। ਵਾਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥਾਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸੀਟੀਆਂ, ਚੀਕਾਂ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਾ ਫਿਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ, ਐਤਕੀਂ ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ 56 ਦੀ ਥਾਂ 60 ਇੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਟੌਪ ਵੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, “ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਵਾਲੇ ਜਿਨ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੇਂ ਦੇਖਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਯਹ ਮੇਰਾ ਸਪਨਾ ਹੈ”। ਭੀੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਵੱਧ ਉੱਚਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜੀਤ ਅੰਜਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐੱਫਐੱਨਆਈ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਦ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸੇ ਪਿਛੋਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਰ ਵਿਲਕਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਸੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਤੋਂ ਪਸੀਜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ!

2013 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’, ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ’, ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’, ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਦੋ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਟਕਰੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਰਾਹਤ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੋਕਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਅਤੇ ਲਾਅ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਐਤਕੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਕੇਵਲ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਰਰਸ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਬਕਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਕਹਾਉਣ ’ਚ ਤੌਹੀਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ-ਜੰਗ ’ਚ ਸਿੱਧਿਆਂ-ਅਸਿੱਧਿਆਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡਟਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸਵੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼-ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਤਬਕਾ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਛਾਂਗੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛਾਂਗੀ ਗਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ‘ਹੋਰ’ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ‘ਹੋਰ’ ਹਨ। ਬਸ ‘ਹੋਰ’, ਪਰੇ ‘ਹੋਰ’ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਹੋਰ’! ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਵਰਗੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਗੰਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਛਤਰੀ ਦਾ ਖੂਬ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਇਕੱਲੇ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਹਾਂ।

