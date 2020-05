ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ

ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ Posted On May - 10 - 2020 ਐੱਨਪੀ ਧਵਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 10 ਮਈ

ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 132 ਕੇਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੱਪ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਉਪਰ ਪਾ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਟੀ-5 ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਪਰਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰੇਕਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ, ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ

Both comments and pings are currently closed.