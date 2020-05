ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਓਟ Posted On May - 2 - 2020 ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕਾਰਡ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕਤਾਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਲੀ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਐੱਸਐੱਮਓ ਡਾ. ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ 2800 ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

