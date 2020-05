ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਸਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ Posted On May - 17 - 2020 ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 16 ਮਈ

ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ 2 ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ 57 ਕਿੱਲੋ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਸਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਜਣੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਮੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਹੱਦ ਪਿੰਡ ਰੋਗਲਾ ਵਿਚ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੈਂਪਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ, 57 ਕਿੱਲੋ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਾਲੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜਵਾਹਰਵਾਲਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੀਪ ਵਾਸੀ ਲਹਿਲ ਖੁਰਦ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਸਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

Both comments and pings are currently closed.