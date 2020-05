ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ Posted On May - 30 - 2020 ਮੁੰਬਈ/ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 30 ਮਈ

ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ 81 ਸਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਓ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

