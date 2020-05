ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ

ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ Posted On May - 16 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 16 ਮਈ

ਇਥੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਸਣੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਈਟੋਜ਼ ਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ।

ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਬਾਬਾ ਸੋਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਐੱਸਪੀ (ਜਾਂਚ) ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਧਰਮਕੋਟ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਬਾਬਾ ਸੋਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਸੀ ਹਰੀਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਜੱਲੇ ਖਾਂ ਹਾਲ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਸਦਰ ਖਾਂ ਥਾਣਾ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਥਾਣਾ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲੇਵਾਲਾ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Ticker, ਪੰਜਾਬ, ਮਾਲਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ

Both comments and pings are currently closed.