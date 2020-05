ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਾਰਾ ਦਾ ਚਲ ਚਿੱਤਰ

ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਾਰਾ ਦਾ ਚਲ ਚਿੱਤਰ Posted On May - 14 - 2020 ਡਾ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਕ

ਪੁਸਤਕ ਰੀਵਿਊ ‘ਵਿਸਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ’ (ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੋਧੇ ਐਡੀਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਿੰ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਛੇਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਾਰਾ ਦਾ ਚਲ-ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰ-ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਵੀ ਮਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਰਜ 1001 ਅਖਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਨੁਭਵ/ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਯੁਕਤ ਕਥਨ ਹਨ ਜੋ ਉਮਰਾਂ ਤਕ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੇਂ/ਮੌਕੇ, ਘਟਨਾ, ਕਾਰਜ, ਪ੍ਰਸੰਗ, ਸਥਾਨ, ਚਲਨ, ਵਰਤਾਰੇ, ਪੜਾਅ, ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ/ਤਰਕਸੰਗਤ ਰਾਏ ਪ੍ਰਸਤੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਨੇ ਲੋਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਰਸੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਾਂ (ਅਖਾਣਾਂ) ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਿਆ ਹੈ। ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਪਾਦਕ ਅਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਠਿਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਅਰਥਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤਤਸਮ ਤੇ ਤਦਭਵ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਖਾਣ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਖਾਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਅਖਾਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਮੂਲਕ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਖਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਦਗੀ-ਚਕਾਚੌਂਧ, ਚੁਸਤੀ-ਸੁਸਤੀ, ਚਤੁਰਾਈ-ਮੂਰਖਤਾਈ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝਲਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚਲੇ ਅਖਾਣ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਰਪਣ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਾਣਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤੱਤ ਰੂਪ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੌੜਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਮੂਲਕ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਸੂਝ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲਵਾਨ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ, ਮਾਨਣਯੋਗ ਤੇ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ: 98885-10185

Ticker, ਅਦਬੀ ਰੰਗ Comments Off on ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਾਰਾ ਦਾ ਚਲ ਚਿੱਤਰ

Both comments and pings are currently closed.