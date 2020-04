82 ਸਾਲਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ Posted On April - 8 - 2020 ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਪਰੈਲ

ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 60ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ 82 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

