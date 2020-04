3 ਏਕੜ ਕਣਕ ਤੇ 24 ਏਕੜ ਨਾੜ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ Posted On April - 23 - 2020 ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸੰਦਲ

ਦਸੂਹਾ, 23 ਅਪਰੈਲ ਇਥੋ ਦੇ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਸੀ ਬੇਟ ਵਿਖੇ ਆਕੀਟੁੰਡਾ ਰੋਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 3 ਏਕੜ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ 24 ਏਕੜ ਨਾੜ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ, ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on 3 ਏਕੜ ਕਣਕ ਤੇ 24 ਏਕੜ ਨਾੜ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ

Both comments and pings are currently closed.