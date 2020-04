29 ਮੌਤਾਂ, 1463 ਨਵੇਂ ਕੇਸ Posted On April - 15 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 29 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ 353 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1463 ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸ 10,815 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 9,272 ਹਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 1,190 ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 76 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 29 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 11 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਸੱਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ, ਦੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 160 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 50, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 28, ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 26 ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ’ਚ 17 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 11,312 ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਤੇ 389 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ 2,337 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1,510 ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 1,173 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 879, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 730, ਯੂਪੀ ਵਿਚ 657 ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ’ਚ 624 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ 617 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 473 ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 379 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 270 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 190 ਮਾਮਲੇ ਹਨ।

-ਪੀਟੀਆਈ

