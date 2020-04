242 ਯਾਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ Posted On April - 23 - 2020 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 242 ਯਾਤਰੂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਕਤਰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਹਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਉਡਾਨ ਨੰਬਰ ਕਯੂਆਰ 3284 ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਤਰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਡਾਨ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਉਡਾਨ ਭਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ 100 ਯਾਤਰੂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। -ਟਨਸ

ਪੰਜਾਬ Comments Off on 242 ਯਾਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ

Both comments and pings are currently closed.