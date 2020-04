18 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਸਣੇ 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

18 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਸਣੇ 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On April - 28 - 2020 ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ

ਖੰਨਾ, 28 ਅਪਰੈਲ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਲੋਂ ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਤੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੀਬੀ 10ਐੱਫਜ਼ੈੱਡ 4873 ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੋਤ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤੱਖਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ 14 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਅਫ਼ੀਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਕੇ ਸਮਰਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੇਚਦੇ ਸਨ।

Ticker, ਪੰਜਾਬ Comments Off on 18 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਸਣੇ 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Both comments and pings are currently closed.