ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਲਾਹ: ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਦੂਤ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਲਾਹ: ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਦੂਤ Posted On April - 7 - 2020 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪਰੈਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਲੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨੇਕੀ ਦੇ ਦੂਤ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਮਲਾਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਚ ਫਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਲੱਮ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਗੋਭੀ ਦੀ ਭਰੀ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹੈ, ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਅਲਖ਼ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲੱਮ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਨੇਕੀ ਖੱਟੀ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ‘ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਗਰੁੱਪ’ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਉਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਸਕੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਰਮਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਟੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ’ ਵਜੋਂ ਜਾਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਕਰੋਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਇਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਸੱਤ ਦੇ ਹੋਲਿਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮੱਕੜ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਸਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਆਖਰੀ ਬੋਲਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਤਾਉਮਰ ਕਲੀਨਿਕ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਹਕੋਟ-ਨਕੋਦਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਿੱਲੀ ਚਾਹਰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਏ ਹਨ। ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਦਾਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਨੇਕੀ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਦੇ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 225 ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਐਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਲਾਹ: ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਦੂਤ

