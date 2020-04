ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ Posted On April - 12 - 2020 ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

ਬੀਰ ਇੰਦਰ ਬਨਭੌਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਦੋ ਪਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ’ (ਕੀਮਤ: 180 ਰੁਪਏ; ਕੇ.ਸੀ. ਗਰਾਫਿਕਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਚ 62 ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ 1986-1995 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਲੇਖਕ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਲੋਚਕ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੈਣੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਡਾ. ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਡਾ. ਅਮਰ ਕੋਮਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਦਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨਿੱਕੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕਥਾ ਰਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਹੱਥਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਤਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਸ ਦੋ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ (ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ) ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਹਿੰਸਾ’ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੇਤਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਘੁਣ’ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, “ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘੁਣ ਹੀ ਹੈ।’’ ਮਿੰਨੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਮ ਹਨ। ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸੰਵਾਦ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ ਫਕਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਧਰਾਂ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰ ਵੇਖਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸਟੋਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਿਹਰਾ, ਸ਼ਨਾਖਤ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ, ਮਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ, ਸਬੂਤ, ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ, ਤੜਕੇ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ, ਬਗ਼ਾਵਤ, ਧੋਖਾ, ਸੂਰਮਾ, ਹਾਲਾਤ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ।

