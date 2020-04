ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ Posted On April - 22 - 2020 ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਰੂ ਰਾਮ ਐਂਡ ਸੰਨਜ ਸਦਰ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮਾ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਸਟੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਲਾ ਪਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਠੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਅਤੇ ਪਤਾਂਲਲੀ ਚਿਕਤਸਾਲਿਆ ਰੌਕਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੁਨਾਮੀ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਂਬੇ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਸਟੋਰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਅਯੂਰਵੈਦਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਨ ਰੋਡ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਨਾ ਲਾਲ, ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੈਨ ਸਦਰ ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਵੇਦ ਨਿਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾਂਜਲੀ ਚਿਕਤਸਾਲਿਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਚੌਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾਂਜਲੀ ਚਿਕਤਸਾਲਿਆ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

