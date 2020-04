ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲਣ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲਣ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ Posted On April - 4 - 2020 ਐਨਪੀ ਧਵਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 3 ਅਪਰੈਲ

ਪਿੰਡ ਤਰੇਹਟੀ ਨੌਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮਾਮੂਨ ਕੈਂਟ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਮਲ ਦੇਵੀ ਪੁੱਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸਹਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤਰੇਹਟੀ ਨੌਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਮਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗਿਰੀਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਮਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਏਐਸਆਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਸੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ (ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ਪੁਰੀ): ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨੌਰਗਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਮਗਰੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਮਿ੍ਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (45) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਉਥੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ| ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ| ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿ੍ਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ| ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲਣ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ

