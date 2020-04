ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 107ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ

ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 107ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ Posted On April - 21 - 2020 ਪਾਲ ਨੌਲੀ

ਜਲੰਧਰ: ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ 21 ਅਪਰੈਲ, 1913 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਬਣੀ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ 107ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਚਰੰਜੀ ਲਾਲ ਕੰਗਣੀਵਾਲ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਛੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕੇਸਰ, ਪੁਸ਼ਕਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਕਾਕਾ, ਮਨਿੰਦਰ, ਭੂਬਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਮਹਿਰਾਜ ਅਹਿਮਦ, ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਰਤਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਥਾਬਲਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ।

ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਿੱਟ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਉਪਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਬੋਲੀ, ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇੜਤਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ, ਭੁੱਖ, ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢਕੇ।

