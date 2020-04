ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 6 ਪਰਿਵਾਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਭੇਜੇ

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 6 ਪਰਿਵਾਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਭੇਜੇ Posted On April - 20 - 2020 ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ, 19 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਤੈਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 6 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਲੋਕ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲਣੀਆਂ ਤੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਮਾਹੀ ਮਾਛੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫਤੇਉੱਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਤਾਹਤ ਵਜੋਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਰੁਧ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰਡ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਧਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਭੇਜੇ ਨਥਾਣਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੂਹਲਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਨੌ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਢੇਲਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁੜੇ ਹਨ। ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਠਿੰਡਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 9 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਨੈਵੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ 14 ਹੋਰ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 129 ਨਮੂਨੇ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਮੁਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

