ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 30 ਅਪਰੈਲ

ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਡਿੱਪੂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਨਾਂਦੇੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਬੱਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਇਕ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜੀਆਂਝ। ਇਥੋਂ ਇਕ ਬੱਸ ਨੂੰ 18 ਬੰਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਅਬੋਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਥੋਂ ਬੱਸ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਸਰ ਗਈ। ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਉਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

