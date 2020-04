ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ Posted On April - 26 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਅਪਰੈਲ

ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਗਈਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ 32 ਬੱਸਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਰਸਤੇ ’ਚ ਹੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ 40 ਸਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਬਡਬਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਦੌਰ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਰਤਲਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਸ ’ਚ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਤੀ ’ਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਤਲਾਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ

