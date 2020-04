ਹਿੰਦੀ ਸਿਨਮਾ ’ਚ ਰੰਗਕਰਮੀ Posted On April - 25 - 2020 ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਭਾਰਤੀ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਮਲੀਲਾ, ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿੱਥਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੰਗਮੰਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ। ਯੂਨਾਨੀ, ਪਾਰਸੀ, ਸੈਕਸ਼ਪੀਅਰੀ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੰਗਮੰਚੀ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ, ਬੰਗਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਇਪਟਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਾਟਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਪਟਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਦੇ ਸਮਾਂਨਤਰ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਸੂਤਰ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗਮੰਚ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਨੈ ਦੀ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।

ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ,ਪਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਬਰੇਕ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਇਆ, ਮਸਲਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ. ਹੰਗਲ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜੈਨੀਫਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਦਰ ਖਾਨ, ਓਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਅੰਜਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਦੁਰਗਾ ਖੋਟੇ, ਸੁਲਭਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਉਤਪਲ ਦੱਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ, ਓਮ ਪੁਰੀ, ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਸਮਿਤਾ ਪਾਟਿਲ, ਫਾਰੂਕ ਸ਼ੇਖ, ਸਈਅਦ ਜਾਫ਼ਰੀ, ਅਨੂਪਮ ਖੇਰ, ਅਮੋਲ ਪਾਲੇਕਰ, ਨੀਲੂ ਫੂਲੇ, ਉਤਪਲ ਦੱਤ, ਪਰੇਸ ਰਾਵਲ, ਰਘੁਵੀਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਭਿਨੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਬੱਬਰ, ਅਨੂ ਕਪੂਰ, ਪੰਕਜ ਕਪੂਰ, ਸੁਪ੍ਰਿਯ ਪਾਠਕ, ਰਤਨਾ ਪਾਠਕ ਸ਼ਾਹ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਰੈਣਾ, ਟੌਮ ਆਲਟਰ, ਮਨੋਜ ਵਾਜਪਈ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਖਰਬੰਦਾ, ਰਮਾ ਵਿੱਜ, ਰੋਹਿਨੀ ਹੰਦਾਗੜੀ, ਹਿਮਾਨੀ, ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਦੀਪਾ, ਪ੍ਰਿਯ ਤੇਂਦੂਲਕਰ, ਨੰਦਿਤਾ, ਸੀਮਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦਿਨੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਅਸਰਾਨੀ, ਪੈਂਟਲ, ਪਵਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਂ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇ ਤੇਂਦੂਲਕਰ, ਰਮੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ, ਰਮੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੋਹਨ ਰਾਕੇਸ਼, ਸੈਕਸ਼ਪੀਅਰ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਗਿਰੀਸ਼ ਕਰਨਾਰਡ ਆਦਿ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਰੁਪਾਂਤਰ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੈਖਵ, ਮੋਪਾਂਸਾ, ਲਿਓ ਤਾਲਸਤਾਏ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ, ਨਿਰਮਲ ਵਰਮਾ, ਕਮਲੇਸ਼ਵਰ ਆਦਿ। ਕੁਝ ਇਕ ਚਰਚਿਤ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਪਠਾਨ’, ‘ਅੰਡਰ ਸੈਕਰੇਟਰੀ’, ‘ਅੰਧਾ ਯੁੱਗ’, ‘ਨਟ ਸਮਰਾਟ’, ‘ਤੁਗਲਕ’, ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ’, ‘ਰਾਜਾ ਕੀ ਰਸੋਈ’, ‘ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ’, ‘ਜੰਗਲ’, ‘ਸਾਰੀ ਰਾਤ’, ‘ਅਛਾੜ ਕਾ ਏਕ ਦਿਨ’, ‘ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ’, ‘ਰਹੱਸਿਆ’, ‘ਚੁਨਾਵ’ ਆਦਿ। ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਪਾਤਰੀ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਤਰੀ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐੱਨਐੱਸਡੀ ਦੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਯਥਾਰਥਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ, ਐਬਸਰਡ ਆਦਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਮਹੱਤਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਟ ਮੰਡਲੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰੰਗਮੰਚੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਕ ਕਲਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਸੀਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਕੇ-ਕਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਕੋਰੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਕੀਤਿਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਉਮਦਾ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਅੱਪੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਹਿਜਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ, ਓਮ ਪੁਰੀ, ਨਸੀਰ, ਪਰੇਸ, ਸਮਿਤਾ ਪਾਟਿਲ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਅਨੂਪਮ ਖੇਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

