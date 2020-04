ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਪੁੱਜਿਆ ਲਾੜਾ Posted On April - 19 - 2020 ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 18 ਅਪਰੈਲ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੇਨਸਰੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ (ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਾਸੀ) ਪੁੱਤਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਗਰ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਧੀ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਢੁਕਿਆ। ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ (ਇੱਕ ਵਾਹਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ) ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਅਗਰ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਧੀ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਤੇ ਧੀ-ਜੁਆਈ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਪੁੱਜਿਆ ਲਾੜਾ

Both comments and pings are currently closed.