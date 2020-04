ਹਲਵਾਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ 161 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ Posted On April - 28 - 2020 ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 28 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਿੰਡ ਐਤੀਆਣਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹਲਵਾਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ 161.2703 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਐਤੀਆਣਾ ਵਿਚ ਆਮ ਮੁਨਿਆਦੀ ਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 161.2703 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਾਏਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

