ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ Posted On April - 9 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪਰੈਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 1983 ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰਾਂ (ਪੀਟੀਆਈਜ਼) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੋੜਨ ਤੇ ਸੇਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ 84 ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਪੀਟੀਆਈ

ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

Both comments and pings are currently closed.