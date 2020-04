ਸੱਸ ਨੇ ਨੂੰਹ ’ਤੇ ਸਪਿਰਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾੜਿਆ Posted On April - 17 - 2020 ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰਗ

ਸਮਾਣਾ, 16 ਅਪਰੈਲ

ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫ਼ਤਹਿਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ’ਤੇ ਸਪਿਰਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੀੜਤਾ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੜ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਏਐੱਸਆਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਔਰਤ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (42) ਪਤਨੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੰਘੀ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨਿਰੰਜਣ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਪਿਰਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਣਾਨ, ਜੇਠ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜੇਠ, ਸਹੁਰਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸੱਸ ਨਿਰੰਜਣ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਣਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307, 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂੰਹ ’ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਲਸੂਆਂ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ’ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਭਾਦਸੋਂ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ): ਥਾਣਾ ਭਾਦਸੋਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰੈਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਥਾਣਾ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਅਮਲੋਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਦੈਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਐੱਸਆਈ ਚਮਨ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗ

