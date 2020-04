ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ Posted On April - 29 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪਰੈਲ

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗਵਾਹ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਹਿਗਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ (ਬਾਲੀ ਨਗਰ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਦੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

Both comments and pings are currently closed.