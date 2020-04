ਸੰਗਰੂਰ: 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ 57 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 169 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ

ਸੰਗਰੂਰ: 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ 57 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 169 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ Posted On April - 5 - 2020 ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 4 ਅਪਰੈਲ

ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 57 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 169 ਵਹੀਕਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 42 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ 57 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ, ਪਲੰਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਫਿਊ ਤੋੜਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁੜ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੱਤਰ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂਂ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰਾਂ ਤੋ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ, ਕੋਤਵਾਲੀ, ਤ੍ਰਿਪੜੀ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ, ਡਵੀਜਨ ਨੰਬਰ ਚਾਰ, ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਤੇ ਪਸਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 22 ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰਫਿਉ ਉਲੰਘਣ ਦੇ 157 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 130 ਵਿਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 24 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ।

ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ 600 ਚਾਲਨ ਕੱਟੇ ਹਨ ਤੇ 130 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਪੁਲੀਸ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਫਿਊ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 14 ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਅਮਰਗੜ੍ਹ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 14 ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨਾਲੇ ’ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ 14 ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹੀਕਲ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੋ ਵਾਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਗਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਣੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਬਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀਆਨ ਪਿੰਡ ਪੜਾੳ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਮਹਿੰਦਰਗੰਜ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਵਾਸੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਾਲੋਨੀ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਦਨਪੁਰ ਚਲਹੇੜੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਨੀ ਵਾਸੀ ਅਫਸਰ ਕਾਲੋਨੀ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਖੇੜੀ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਥੂਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਸੰਬਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

