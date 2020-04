ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ

ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ Posted On April - 10 - 2020 ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 9 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੋਡ, ਕੋਵਿੰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੋਡ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆਂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇਨੁਮਾ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਂਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਲਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕਾਂ, ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੋਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਥਾਪਤ ਪਟਿਆਲਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ): ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਪੈਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲੀਵਰ ਦਿਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੂਟੀ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

