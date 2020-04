ਸੰਗਰਾਹੂਰ, ਮੁਮਾਰਾ, ਹੁਸੈਨਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਸੀਲ

ਸੰਗਰਾਹੂਰ, ਮੁਮਾਰਾ, ਹੁਸੈਨਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਸੀਲ Posted On April - 4 - 2020 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਸਾਦਿਕ, 3 ਅਪਰੈਲ

ਭਾਵੇਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਰਾਹੂਰ ਤੇ ਮੁਮਾਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤ ਬੰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਮ ’ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਅਨੂਸਾਰ ਹੀ ਸਮੇਟਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਧੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਮਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਪੇਟਿੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿਪਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੰਗਰਾਹੂਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ (ਪਵਨ ਗੋਇਲ) ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸਤੇ _ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ’ਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਕਰਫਿਊ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿੱਚਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਮਦੋਟ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ) ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਹੁਸੈਨਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ _ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮਮਦੋਟ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਏਐੱਸਆਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਦ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦੀ ਪੰਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਡਟੀ ਮਾਨਸਾ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ) ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਅਟਕਸਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਚਹਿਲ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਿ਼ਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੈਣੀ ਵਾਸੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਡਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਹੀ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਂਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟਾ ਲੈਣ ਆਏ 8 ਜਣੇ ਕਾਬੂ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ (ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਂਡੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ 8 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਾਂਡੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤ, ਜੱਸੀ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟਗੁਰੂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਲੈਣ ਆਏ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਸੰਗਰਾਹੂਰ, ਮੁਮਾਰਾ, ਹੁਸੈਨਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਸੀਲ

Both comments and pings are currently closed.