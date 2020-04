ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਡਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ Posted On April - 12 - 2020 ਤੇਜਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨੌਦਾ

ਮੈਲਬਰਨ, 11 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਜੀਲੌਂਗ ’ਚ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਲੌਂਗ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ, ਰਮਨਦੀਪ ਵਾਲੀਆ, ਹਰਜੋਤ ਭੰਗੂ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਰਕ, ਕੇਸ਼ਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਿਓਪੋਲਡ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

