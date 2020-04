ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਦੋ ਹਲਾਕ ਤਿੰਨ ਫੱਟੜ Posted On April - 6 - 2020 ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ

ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ, 5 ਮਾਰਚ

ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੌਜ ਦਾ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਨੋਹਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਖਮੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਗਤ ਸਹਾਰਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ (ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ): ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰੇਤ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (30) ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਲਾਲਬਾਈ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ (ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ): ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਸੂ ਮਲਕਾਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਥਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇਸੂ ਮਲਕਾਣਾ ਵਾਸੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਰਘੁਵੀਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ। ਰਘੁਵੀਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਦੋ ਹਲਾਕ ਤਿੰਨ ਫੱਟੜ

Both comments and pings are currently closed.