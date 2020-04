ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ Posted On April - 23 - 2020 ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਰਾਹੁਲ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਬੱਗਾ ਛੀਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਟਰਕ ਵਾਲੇ ਵੀ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਥੇ ਨੇੜੇ -ੜੇ ਹੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਤਰਖਾਣ ਅਤੇ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

