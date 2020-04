ਸੌਲੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On April - 28 - 2020 ਜੇ.ਬੀ. ਸੇਖੋਂ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 27 ਅਪਰੈਲ

ਪਿੰਡ ਸੌਲੀ ਵਿਚ ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਚਾਚਾ ਸੱਤਦੇਵ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਗੁਰਦੀਪ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸਤ ਲਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭੱਜਲ ਦੇ ਇਕ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ 25 ਅਤੇ 26 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੜਕਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਚਾਚਾ ਸੱਤਦੇਵ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਦੀਪ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ।

