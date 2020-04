ਸੁੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ’ਚ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ

ਸੁੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ’ਚ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ Posted On April - 22 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਟੱਲੇਵਾਲ, 21 ਅਪਰੈਲ

ਟੱਲੇਵਾਲ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਵਾਨਾ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਸੋਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਮੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਮਧੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗੋਰਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲੱਖੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਢੇਰੀਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇ।

ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਟਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

