ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ Posted On April - 7 - 2020

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਅਪਰੈਲ

ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਉਪਰ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੇਠਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਯਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-27 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲਗਪਗ 500 ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ

