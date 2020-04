ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਚਾ-ਭਤੀਜਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ Posted On April - 4 - 2020 ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ

ਪਾਇਲ, 3 ਅਪਰੈਲ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਚਾ-ਭਤੀਜਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਿੱਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੇ ਪਾਇਲ ਨੇੜੇ ਬੀਜਾ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਚਾਚਾ-ਭਤੀਜਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਲਿੱਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਐੱਮਓ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

