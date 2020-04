ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਈ

ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਈ Posted On April - 2 - 2020 ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ

ਸਿਰਸਾ, 1 ਅਪਰੈਲ

ਇਥੋਂ ਦੀ ਬਾਂਸਲ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੀਅ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਂਸਲ ਕਾਲੋਨੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਬਾਂਸਲ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੀਅ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 25 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਾਂਸਲ ਕਾਲੋਨੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕੋਰਟ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੱਕੀਅ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਲੋਟ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਥਾਨਕ ਪੁੱਡਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਮਪਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ, ਜੋ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 10 ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

