ਸਸਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਸਸਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ Posted On April - 3 - 2020 ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 2 ਅਪਰੈਲ

ਭਾਰਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਢ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਰ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਲਿਸ ਜੀ ਵੈੱਲਜ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਸਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਸੇਚੁਐਸਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ (ਐੱਮਆਈਟੀ) ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਢ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਐੱਮਆਈਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’’

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਐੱਮਆਈਟੀ ਈ-ਵੈਂਟ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ) ਟੀਮ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਪਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ 100 ਡਾਲਰ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਤੋਂ 500 ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇਹ ਐਂਬੂ ਬੈਗ ਵਰਗਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ

Headlines, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ

