ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ Posted On April - 13 - 2020 ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 12 ਅਪਰੈਲ

ਪਿੰਡ ਭਮਾਰਸੀ ਬੁਲੰਦ ਦੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਾਸ਼ਨ ਖੁਣੋਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 11 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ‘‘ਭਮਾਰਸੀ ਬੁਲੰਦ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸੇ’’ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਗ਼ੈਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ਰਮਸਾਰ’ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਰਤ ਗਈਆਂ।

ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਪਰੈਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। 12 ਅਪਰੈਲ ਦਪਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਦਸੋਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਅਜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਗਰ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਗਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਫੋਕੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਭਾਦਸੋਂ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ: ਸਰਪੰਚ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 4-5 ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ

Both comments and pings are currently closed.