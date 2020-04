ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ Posted On April - 25 - 2020 ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ

ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਦੇ ਸੀਏਏ, ਐਨਪੀਆਰ, ਐਨਸੀਆਰ ਕਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਦਿ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ, ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਵ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ 291.95 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਟਾ 2 ਕਿਲੋ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 357 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 416 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਜਿਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਲੱਖ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ 11.55 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ 20 ਲੱਖ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਆਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਬੀਜਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦਾ।

ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਜਿਣਸਾਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੇ ਛੋਲੇ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।

