‘ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ’ Posted On April - 17 - 2020 ਗੌਰਵ ਗੋੜ (ਡਾ.) ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ (Disabled) ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਨਿੱਕੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਡਾਗੋਗੀਅਲ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਭਰੇ ਇਸ ਸਵਾਗਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ-ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਆਏ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸੰਕੋਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ?’ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਸੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ।’ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਨਾਲ ਕਹੇ ਗਏ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।

ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਲਿਆਰੇ ’ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਆਪਨ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਸ਼ੂਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ-ਖ਼ਾਸੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਵਾਂਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ‘ਦੁਆਵਾਂ ਰੂਪੀ ਦੌਲਤ’ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਐਥੋਂ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।’

ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਲ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਗਏ, ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ: ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਕਡ/ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਥੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਚ ਐਨੇ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ‘ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਦਿਆ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ।’

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੰਪਰਕ: 09464273743

