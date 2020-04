ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਪਰਤੀ Posted On April - 28 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪਰੈਲ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਰਕਤ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਐੱਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਈ ਪੋਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ‘ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਮੁਹਿੰਮ #ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ – ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ’ ਦਾ ਬੈਜ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਕੇਰਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ। ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 79,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬੈਜ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟਿਆਲਾ, (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ): ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਹੰਗ ਨੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ’ਤੇ ‘ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ’ ਆਧਾਰਤ ਬੈਜ ਲਾ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ।

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ‘ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ’ ਦੇ ਬੈਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ‘ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ’ ਦੇ ਬੈਜ ਲਾ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਵੀ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੈਜ ਲਾਏ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਵਿਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਨਿਹੰਗ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ

ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਮਈ ਤਕ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਿਹੰਗ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਮੇਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

