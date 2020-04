ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ Posted On April - 10 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 9 ਅਪਰੈਲ

ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱੱਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਥਿੱਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

