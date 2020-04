ਸਪੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੌਮੇਲੌਸੋ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਸਪੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੌਮੇਲੌਸੋ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ Posted On April - 12 - 2020 ਟੌਮੇਲੌਸੋ (ਸਪੇਨ), 11 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਪੰਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। 36,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਡਰਿਡ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਲਾ ਮਾਂਚਾ ਦੇ ਬੰਜਰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਰਿਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੋ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੌਮੇਲੌਸੋ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਦਿ ਵਰਜਿਨ ਆਫ਼ ਦਿ ਵਾਈਨਜ਼’ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਇਨਮੈਕੁਲਾਡਾ ਜਿਮਨੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 104 ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 38 ਸਾਲਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ….ਕਿ ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’

ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 80 ਸਾਲਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਮੌਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਮ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸਟਿਲਾ-ਲਾ ਮਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ 400 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 177 ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। -ਏਐੱਫਪੀ

