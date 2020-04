ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ: ਸੀਬੀਐੱਸਈ Posted On April - 18 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪਰੈਲ

ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ’ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕਰਨ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਨੇਮ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਯੂਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ‘ਨਿਸ਼ੰਕ’ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ, ਤਿਮਾਹੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’

-ਪੀਟੀਆਈ

ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ: ਸੀਬੀਐੱਸਈ

Both comments and pings are currently closed.