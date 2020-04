ਸ਼ੈੱਲਰ ਤੇ ਸਬ-ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਝੰਡੀ’

ਸ਼ੈੱਲਰ ਤੇ ਸਬ-ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਝੰਡੀ’ Posted On April - 25 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਾਸਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਬ-ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਚੜ੍ਹਤ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਇਥੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਣਕ ਸੁਟਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਧਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਸੁਟਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।

